Lerici promosso in Prima categoria Il grande sogno è diventato realtà

Ottime notizie in casa Lerici F.C. con la comunicazione ufficiale dell’ammissione al campionato di prima categoria. "Dopo una stagione combattuta fino all’ultimo respiro – comunica la società – con due finali amare e un primo posto conquistato sul campo grazie a differenza reti e scontri diretti, possiamo gridare a gran voce di aver raggiunto un risultato che profuma di riscatto, sudore, passione e giustizia sportiva. Un traguardo che premia il cuore di un gruppo che non ha mai smesso di crederci. Un nuovo inizio all’altezza della nostra storia e del nostro sogno, dedicato a chi ha corso, tifato, sofferto e gioito con noi". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lerici promosso in Prima categoria. Il grande sogno è diventato realtĂ

