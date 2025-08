Lepore ' il governo non osi insabbiare la verità sulla strage'

"Ci batteremo a ogni livello affinchĂ© siano pienamente pubblicate le sentenze sulla strage, così come prevede la legge italiana e come invece impedirebbero il decreto del governo e la circolare dell'archivio di Stato. Tutti devono potervi accedere alle sentenze. Il governo non osi insabbiare questa veritĂ ". Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, dal palco di piazza Medaglie d'Oro durante la cerimonia di commemorazione della strage del 2 agosto 1980. Lepore ha anche abbracciato il presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime, Paolo Bolognesi, che ha appena tenuto il suo ultimo discorso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lepore, 'il governo non osi insabbiare la veritĂ sulla strage'

In questa notizia si parla di: lepore - governo - strage - insabbiare

La situazione al carcere del Pratello “è grave”, e Lepore chiede risposte dal governo - “Muri sporchi di cibo o di chissà cos’altro, colate di liquidi ripugnanti, bucce di banana, di mandarino, fili elettrici a vista strappati dal muro, involucri di ogni tipo che nessuno raccoglie, cicche di sigaretta, uno strato di nera polvere ovunque”.

Le voci dal palco di Monte Sole. Lepore: "Il Governo ci ascolti. Chi manifesta non sta insorgendo" - "Quella del governo israeliano è una manifesta violazione della legalità internazionale. Noi siamo i difensori dell’ordine, loro i criminali del diritto internazionale.

Passante, Lepore e de Pascale incalzano il governo: "Serve chiarezza" - Si accende lo scontro politico e istituzionale sul futuro del Passante di Bologna, uno dei nodi infrastrutturali più strategici d’Italia.

Lepore, 'il governo non osi insabbiare la verità sulla strage'; Lepore, 'il governo non osi insabbiare la verità sulla strage'; Bologna, 45° anniversario della strage. Mattarella: “Spietata strategia eversiva neofascista”.

Lepore, 'il governo non osi insabbiare la verità sulla strage' - "Ci batteremo a ogni livello affinché siano pienamente pubblicate le sentenze sulla strage, così come prevede la legge italiana e come invece impedirebbero il decreto del governo e la circolare dell'a ... Secondo ansa.it

Bologna, polemiche con il governo sulla strage del Due Agosto: «Riforma della giustizia come la P2». C'è la ministra Bernini - L'associazione dei familiari delle vittime e l'Anpi attaccano il governo anche sulle recenti sentenze e la matrice neofascista. Segnala corrieredibologna.corriere.it