Leoni Inter il club lo segue per la difesa | nuovo tentativo solo in caso di partenza di quel giocatore

Leoni Inter, il giovane talento del Parma è nel mirino dei nerazzurri: osservazioni in corso per il dopo Bisseck e della sua cessione. La priorità dell’ Inter resta chiudere la trattativa con l’Atalanta per Ademola Lookman, ma la dirigenza nerazzurra non perde di vista altri reparti in vista di possibili sviluppi sul fronte uscite. Come riportato da Sky Sport, il club milanese ha già provato a sondare il terreno per Giovanni Leoni, giovane difensore centrale classe 2006 del Parma, e potrebbe tornare alla carica se ci fosse una cessione nella retroguardia. Il profilo di Leoni è tra i più richiesti del panorama italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com

