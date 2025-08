Leoncavallo FdI da Piantedosi per accelerare lo sfratto A settembre la festa di Avs nel centro sociale

Sgomberare il Leoncavallo prima del 9 settembre, giorno in cui cade il prossimo appuntamento con l'ufficiale giudiziario? Al centro sociale più famoso d'Italia pensano che la strategia, all'indomani dell'incontro tra una delegazione lombarda di Fratelli d'Italia e il ministro dell'Interno Matteo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leoncavallo, rinviato ancora lo sfratto al 9 settembre: “Apriremo una raccolta fondi per la nuova sede” - Lo sgombero del Leoncavallo è stato rinviato ancora una volta, la nuova data è il 9 settembre. Intanto, le associazione sono in trattativa con il Comune di Milano per l'ottenimento di una nuova sede in via San Dionigi, in zona Porto di Mare, e hanno annunciato l'apertura di una raccolta fondi per finanziare i lavori.

Milano, sgombero del Leoncavallo rinviato al 9 settembre: proprietari chiedono forza pubblica - È stato rinviato al 9 settembre lo sgombero dello spazio sociale autogestito del Leoncavallo. L’ufficiale giudiziario si è presentato questa mattina nel complesso di via Watteau poco dopo le 10.

Il Leoncavallo:: "Sgombero?. Qui a settembre la festa di Avs" - Il Leoncavallo torna a farsi sentire. Lo fa all’indomani dell’incontro al Viminale tra il ministro Matteo Piantedosi e una delegazione di Fratelli d’Italia: gli esponenti lombardi del partito della premier Giorgia Meloni sono usciti con l’assicurazione che "sono pronti interventi concreti per il ripristino della legalità nell’area".

Sfratto rinviato a settembre. Il Leoncavallo può respirare Il presidio degli attivisti davanti allo storico centro sociale Al via la raccolta fondi Andrea Cegna Vai su X

