Leonardo spa chiesto rinvio a giudizio

La Procura di Lecco ha chiesto il rinvio a giudizio per otto dipendenti del gruppo Leonardo e per la stessa societĂ , coinvolti nell’inchiesta sull’incidente aereo avvenuto il 16 marzo 2022 sul Monte Legnone. Il velivolo coinvolto era un caccia M-346FA in fase di collaudo. Nell’impatto ha perso la vita il pilota britannico Dave Ashley, mentre il collega Giampaolo Goattin si è salvato dopo essersi lanciato con il paracadute. La richiesta del pubblico ministero è riportata nella relazione semestrale del gruppo Leonardo, che specifica come lo scorso 23 luglio sia stato notificato l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, prevista per il prossimo 10 dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Leonardo spa, chiesto rinvio a giudizio

In questa notizia si parla di: leonardo - chiesto - rinvio - giudizio

Revenge porn, chiesto il rinvio a giudizio per Leonardo Apache La Russa - L'aggiunta Letizia Mannella e la pm Rosaria Stagnaro hanno chiesto il rinvio a giudizio per Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e per l'amico dj Tommaso Gilardoni per revenge porn, ossia per due episodi distinti di "diffusione illecita di immagini o video sessualmente.

Leonardo Fresta accusato di avere ucciso la convivente Debora Pagano a Giarre: chiesto l'ergastolo - Ergastolo e isolamento diurno per due anni: è la richiesta avanzata alla Corte d’assise di Catania dal procuratore aggiunto Fabio Scavone e dal sostituto Fabio Platania per Leonardo Fresta, il panificatore di 43 anni accusato di avere ucciso la convivente Debora Pagano, 32 anni, nel luglio del 2022, nella loro abitazione di Macchia, una frazione di Giarre.

I pm hanno chiesto il rinvio a giudizio per Leonardo Apache La Russa - L'aggiunta Letizia Mannella e la pm Rosaria Stagnaro hanno chiesto il rinvio a giudizio per Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e per l'amico dj Tommaso Gilardoni per revenge porn, ossia per due episodi distinti di "diffusione illecita di immagini o video sessualmente.

Il ministro della Giustizia Nordio ha mentito agli italiani. Non lo dicono le opposizioni “brutte e cattive” ma nientemeno che il Tribunale dei ministri con delle carte che dimostrerebbero inequivocabilmente, in attesa del giudizio, che Nordio era stato informato del Vai su Facebook

Leonardo spa, chiesto rinvio a giudizio; Caso La Russa jr, la procura di Milano chiede rinvio a giudizio per revenge porn; Leonardo Apache La Russa: la Procura di Milano chiede il rinvio a giudizio per revenge porn.

Leonardo spa, chiesto rinvio a giudizio - La Procura di Lecco ha chiesto il rinvio a giudizio per otto dipendenti del gruppo Leonardo e per la stessa società, coinvolti nell’inchiesta sull’incidente aereo avvenuto il 16 marzo 2022 sul Monte L ... Segnala ilgiornale.it

Traffico di cocaina. Scacco alla "rete" - Alla fine del scorso maggio, Il pubblico ministero Leonardo De Gaudio ha ... msn.com scrive