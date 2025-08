Leonardo acquista Iveco Defence si rafforza il polo europeo della difesa

Con l'acquisto di Iveco Defence, Leonardo consolida la propria posizione di attore di riferimento nel settore della Difesa terrestre europea. Un mercato, ha sottolineato Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo, "caratterizzato da forti prospettive di crescita future". Iveco Defence è una divisione, ora separata, di Iveco Group ed è stata acquistata per un controvalore di .

