Lega sui migranti è assalto toghe rosse in Italia e all' estero

"La decisione della Corte di Giustizia europea conferma l'assalto delle toghe rosse ai nostri confini, sia in Italia che all'estero. Non ci arrenderemo mai, siamo pronti a dare battaglia e in autunno i Patrioti presenteranno una mozione di sfiducia contro Ursula Von der Leyen, incapace di tutelare il Vecchio continente e l'Italia in particolare. Non solo sull'immigrazione ma su troppi dossier a partire dal folle green deal che non aiuta l'ambiente ma danneggia famiglie e imprese". Così una nota della Lega.

I veri neofascisti all’assalto degli ebrei: torna l’odio razziale in Italia - Da quando Giorgia Melon i ha assunto l’incarico di Presidente del Consiglio, le opposizioni – in difficoltà e prive di una chiara direzione – non perdono occasione per agitare lo spettro «del ritorno del fascismo».

Assalto al Cinema Italia, danni al maxischermo - Sarzana, 26 maggio 2025 – Le notti cittadine stanno prendendo decisamente una brutta piega. Gli atti vandalici non sono più episodi sporadici e isolati ma si ripetono con preoccupante continuità e soprattutto vengono accompagnati da simboli e slogan che riportano a momenti storici drammatici.

È finita nell'unico modo possibile. Poco fa la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha bocciato senza mezzi termini e su tutta la linea lo sciagurato protocollo Italia-Albania del governo Meloni. E la motivazione è quella che ripete da mesi chiunque conosca

