Lega contro la Corte Ue dopo la sentenza sui ‘paesi sicuri’ | Assalto toghe rosse ai nostri confini

Il duro attacco della Lega contro la Corte di Giustizia Ue dopo la sentenza in materia di migranti che ha stabilito che ogni Stato può decidere con atto legislativo quali siano i “paesi terzi sicuri” ai fini del rimpatrio e del trasferimento delle persone soccorse in mare nei Cpr in Albania, ma che la scelta del governo deve essere sottoposta al vaglio dei giudici nazionali. “La decisione della Corte di Giustizia europea conferma l’ assalto delle toghe rosse ai nostri confini, sia in Italia che all’estero. Non ci arrenderemo mai, siamo pronti a dare battaglia e in autunno i Patrioti presenteranno una mozione di sfiducia contro Ursula Von der Leyen, incapace di tutelare il Vecchio continente e l’Italia in particolare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lega contro la Corte Ue dopo la sentenza sui ‘paesi sicuri’: “Assalto toghe rosse ai nostri confini”

In questa notizia si parla di: lega - corte - sentenza - paesi

Convegno Magistratura Indipendente, Morrone (Lega): "Favorevole separazione carriere, due Csm, sorteggio e alta corte giustizia" - “Premetto che siamo favorevoli ai due CSM come conseguenza della separazione delle carriere. Siamo favorevoli al sorteggio perché l’indipendenza interna e quindi l’efficienza della magistratura vanno assicurate anche attraverso il contenimento dello strapotere delle correnti all’interno del CSM.

Alberi in piazza a Bologna, esposto della Lega alla Corte dei Conti: nel mirino i costi - Bologna, 14 luglio 2025 - Alle 11 in piazza del Nettuno il caldo si fa sentire, ma nessuno si ferma per godere dell’ ombra degli alberi in vaso sistemati davanti Salaborsa.

La Procura di Palermo ha depositato il ricorso in Cassazione contro la sentenza che ha assolto dai reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio il leader della Lega Matteo Salvini per la vicenda Open Arms. Si tratta del cosiddetto “ricorso per saltum” ch Vai su Facebook

Lega contro la Corte Ue dopo la sentenza sui 'paesi sicuri': Assalto toghe rosse ai nostri confini; Migranti nei Cpr in Albania, Corte Ue: «Designazione Paesi sicuri deve essere valutata dai giudici». Palazzo Chigi replica: «Si tratta di responsabilità politiche»; Sentenza Ue sui paesi sicuri. Le opposizioni contro il governo. Salvini: Decisione scandalosa. Anm: Nessuno remava contro.

Migranti, scontro Italia-Ue per sentenza su Paesi sicuri. Commissione: presto nuove misure - Leggi su Sky TG24 l'articolo Migranti, scontro Italia- Come scrive tg24.sky.it

Migranti Albania, la Corte Ue dà torto al governo Meloni: “I giudici devono poter valutare la scelta dei Paesi sicuri” - La Corte di giustizia europea si esprime sulla designazione dei Paesi d'origine sicuri nel contesto della missione Albania ... Si legge su ilfattoquotidiano.it