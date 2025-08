L’effetto dazi è di un decimale per ora

Che effetto avranno i dazi al 15 per cento sulla crescita italiana? Visti i contenuti ancora nebulosi dell'accordo tra Unione europea e Stati Uniti, al momento, le istituzioni economiche hanno pref.

Dazi Usa-Cina, "sospensione per 90 giorni": l'effetto sui mercati - Gli Stati Uniti e la Cina hanno concordato nei colloqui che si sono tenuti a Ginevra, in Svizzera, la sospensione di parte dei dazi reciproci per 90 giorni.

Turismo, boom ad aprile: più 10%. Effetto Salone e Champions. Sala: tanti americani anti-dazi - Dopo due segni "meno" davanti ai dati di febbraio (-0,7%) e marzo (0,5%), il turismo milanese registra un boom ad aprile rispetto allo stesso mese dell’anno scorso: sono arrivati in città 835.

Dazi, effetto boomerang: in Germania chiude storica cartiera - I dazi imposti dai paesi membri dell'Ue alla Russia stanno avendo un effetto controproducente anche per la Germania.

Dal 1° agosto dazi al 15% per i prodotti Ue importati dagli Usa La nuova aliquota graverebbe su molti settori, inclusi semiconduttori e prodotti farmaceutici / Valeria BALDI Martedì 29 luglio 2025 Dopo intense settimane di trattativa, Donald Trump e Ursula von Vai su Facebook

USA, inflazione sotto controllo a giugno nonostante i dazi di Trump. Ma è presto per cantare vittoria; Pil, l'Istat vede la crescita allo 0,6%. Corrono ancora le entrate tributarie.

Confesercenti, l'effetto dazi anestetizza l'economia - "Come già evidenziato dai dati sul Pil del secondo trimestre, l'incertezza legata ai dazi sta producendo un primo effetto 'anestetizzante' sull'economia, che rallenta ed entra in stasi proprio mentre ... Come scrive ansa.it

Effetto dazi Usa, pil italiano giù di 5,7 miliardi: l’attesa del primo agosto pesa sulla crescita - A rischio altri 2 miliardi nel secondo semestre e le esportazioni sono in calo dello 0,3% sul 2024: l’analisi di Confesercenti ... Si legge su milanofinanza.it