lecco mostra di lego al politecnico costruttori da 179 paesi

Lego in mostra a Lecco, ma non solo per gioco, nĂ© solo per bambini. Oggi e domani al campus di Lecco del Politecnico di Lecco si svolge ItLUGLecco 2025, l’esposizione di costrizioni Lego realizzate da appassionati. I partecipanti sono 179, 175 italiani, 3 dai Paesi Bassi e uno dalla Danimarca, la patria della stoica azienda dei mattoncini colorati fondata nel 1932. L’esposizione, in via Gaetano Previati 1c, oggi resta aperta dalla 11 alle 18; domani, domenica 3 agosto, dalle 10 alle 18. L’ingresso è libero e gratuito. Ci sono diversi eventi in programma: workshop per genitori e figli insieme, la pesca di beneficenza, una dimostrazione di sumo robotico, concorsi di creativitĂ per ragazzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

