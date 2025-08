O rganizzati e perfezionisti: sono gli italiani alle prese con la valigia estiva. È la fotografia che emerge da un recente sondaggio. Perché se il 43 per cento compila un elenco e lo segue religiosamente, il 63 per cento comincia a preparare tutto, piegando e arrotolando, qualche giorno prima della partenza. Booty beauty, ovvero la skincare del lato B: tra maschere, scrub e sieri specifici X Leggi anche › Estate 2025 in bellezza: solari, filtri e verità per abbronzarsi in sicurezza Le donne, c’era da scommetterci, sono più ansiose degli uomini. Anche più metodiche, però. Se la valigia non ha segreti, con il beautycase come la mettiamo? In attesa di un’indagine ad hoc, una cosa è certa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le tre M per l’organizzazione del beauty estivo: minitaglia, monodose e multitasking. Insomma, tutto il necessario in formato ridotto