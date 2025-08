"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 2 agosto 2025 Ariete Questo è il momento per fare colpo su qualcuno che vi interessa professionalmente o sentimentalmente. È da parecchio che non siete stati così presi da un amore, che può essere anche un ritorno di fiamma per voi uniti da molto. Potete contare sulla complicità della Luna che non vi abbandona fino a mercoledì. La possibilità di ottenere un primo importante risultato del nuovo mese è descritta nella congiunzione Saturno-Nettuno nel vostro segno fino a Ferragosto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di sabato 2 agosto