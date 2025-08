Le sette lezioni che Milano dovrebbe imparare da Helsinki

Da 12 mesi a Helsinki non si registra nessuno scontro stradale con vittime. La ‚ÄúVision Zero‚ÄĚ, il progetto europeo per azzerare i morti sulla strada entro il 2050, qui sembra essere stata raggiunta con un quarto di secolo di anticipo. Il caso Helsinki √® interessante perch√© la capitale finlandese. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Segnaliamo a mercoledì 9 luglio alle 15:00 l'incontro . ? promosso da Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki, come Memorial Italia partner della campagna People Fi Vai su Facebook

Il ministro Matteo Salvini torna sul nucleare: Una centrale a Milano subito. Potrebbe arrivare tra 7 anni.

