Le regole dell' attrazione perché gli aeroporti fanno scintille emotive e sessuali

Negli aeroporti tutto si amplifica: emozioni, desideri, possibilità. Due esperte ci spiegano perché questi luoghi sospesi tra partenze e arrivi diventano il teatro perfetto per incontri intensi, flirt improvvisi e attrazioni che sembrano scritte dal destino.

Addio ai vecchi limiti sui liquidi nel trolley, via libera dell’Ue: da quando scattano le nuove regole e quali aeroporti in Italia sono già pronti - Già da oggi 25 luglio possono considerarsi archiviati i limiti sui liquidi nel bagaglio a mano per chi viaggia in aereo.

Aeroporti Malpensa e Linate, Sea: via libera a liquidi fino a 2 litri nel bagaglio a mano. Le nuove regole - Milano, 26 luglio 2025- Dopo le nuove disposizioni della Commissione Europea agli scali lombardi di Milano Linate e Milano Malpensa si potranno nuovamente trasportare liquidi, aerosol e gel in flaconi fino a 2 litri per singolo contenitore nel bagaglio a mano.

“Attenzione, solo questi 5 aeroporti accettano le nuove regole sui liquidi nel bagaglio a mano. In tutti gli altri restano i limiti”: l’avviso dell’Enac - Una piccola rivoluzione per i viaggiatori italiani è finalmente iniziata, ma procede a macchia di leopardo.

Napoli ai tempi del Covid, l'aeroporto di Capodichino ha giĂ perso 5 milioni di passeggeri.