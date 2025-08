‘Le Piazze del Sapere’ | Il Parco dei Tifatini per fermare lo scempio delle cave

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Pasquale Iorio, esponente de ‘Le Piazze del Sapere’ Sull’ultimo numero di Informare viene riproposto il progetto di un parco per i colli Tifatini. Da tempo come Piazze del Sapere abbiamo ribadito della necessità di rilanciare questa idea per due motivi: in primo luogo per valorizzare le colline che fanno da cornice alla pianura casertana, anche come sfondo alla maestosa Reggia vanvitelliana. In secondo luogo per salvare l’ambiente e la ricca flora collinare dai roghi e dallo scempio delle cave (che purtroppo continua in modo abusivo). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

