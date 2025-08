Le pariglie al Sesana Serata show all’ippodromo C’è anche il trotto montato

Sono quattro le coppie al via in una delle edizioni più aperte degli ultimi anni della corsa delle pariglie, in programma questa sera al Sesana. La disamina tecnica in questo caso conta poco, quello che invece fa la differenza è l’affinità dei due cavalli che sono attaccati ad un unico sulky rigorosamente in legno. L’attacco delle pariglie è un arte antica che non tutti i guidatori ed allenatori sanno costruire. Tutto parte dalla scelta dei cavalli che devono essere simili come morfologia e andatura, non meno importante il carattere. C’è anche un ordine giusto, in base alle caratteristiche dei singoli cavalli viene scelta la posizione interna o esterna alla pariglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

