Le Misericordie in servizio al Giubileo dei Giovani Giani | Occasione preziosa per conoscere una generazione in cammino

Le Misericordie d'Italia sono in prima linea a Tor Vergata per accogliere e assistere migliaia di giovani pellegrini giunti a Roma in occasione del Giubileo dei Giovani. Una mobilitazione straordinaria che coinvolge ragazze e ragazzi provenienti da ogni parte del mondo.

Giubileo dei Giovani 2025 Carissimi, una bellissima notizia! "Dal 28 luglio al 3 agosto", accoglieremo con gioia nella nostra parrocchia "114 giovani pellegrini" in occasione del "Giubileo dei Giovani"! Durante questi giorni, gli ambienti parrocchiali Vai su Facebook

