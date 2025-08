Le mie patate… Troppa attesa al ristorante italiano | turista scatena il caos È armato!

È stata una mattinata bellissima, il sole splendeva alto e l’aria fresca di montagna riempiva i polmoni. Dopo una lunga camminata, immerso in un paesaggio che sembrava dipinto, il turista ha sentito la stanchezza e la fame. Arrivato alla baita, era desideroso di riposare un po’, godendosi un buon pasto caldo. Si è seduto al tavolo, ha ordinato e ha aspettato. Il tempo passava, e l’attesa per la sua portata si faceva sempre più lunga. L’aria nel locale ha cominciato a farsi pesante. Un rumore di fondo che prima era allegro, ha lasciato spazio a un silenzio teso. All’improvviso, un’esplosione di voci. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Le mie patate…”. Troppa attesa al ristorante italiano: turista scatena il caos. “È armato!”

In questa notizia si parla di: turista - patate - troppa - attesa

Turista aspetta troppo per le patate e colpisce l’oste con spray urticante: rissa in una baita in Alto Adige - In una malga della Val Casies, in Alto Adige, un turista si è innervosito perché ha atteso troppo un piatto di patate: ha prima urlato contro il gestore del locale e poi gli ha spruzzato lo spray al peperoncino.

Alto Adige, aspetta troppo per un piatto di patate, turista assale l'oste con lo spray urticante: «C'è un problema culturale»; Turista aspetta troppo per le patate, rissa al ristorante: spray al peperoncino in faccia al gestore; Turista aspetta troppo per le patate e colpisce l'oste con spray urticante: rissa in una baita in Alto Adige.

Turista aspetta troppo per le patate e colpisce l’oste con spray urticante: rissa in una baita in Alto Adige - In una malga della Val Casies, in Alto Adige, un turista si è innervosito perché ha atteso troppo un piatto di patate: ha prima urlato contro il ... Come scrive fanpage.it

Alto Adige, aspetta troppo per un piatto di patate, turista assale l’oste con lo spray urticante - Il 51enne di Verona che ha aggredito il gestore di malga Kaser Alm, in Val Casies, è stato denunciato. Si legge su msn.com