All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Sebbene le infradito siano sempre state considerate delle calzature da poter indossare solo in spiaggia e nelle occasioni prettamente vacanziere, gli ultimi mesi hanno dimostrato come tutto ciò sia significativamente cambiato, almeno per quanto concerne le proposte viste sulle passerelle della PrimaveraEstate 2026. Da Milano a Parigi, infatti, le flip-flop tanto bistrattate sono diventate delle assolute protagoniste, quasi come dei veri e propri sandali, tant'è che sono state proposte come completamento dei look più vari, siano essi formali come un completo, oppure in tandem con il trend no-pants. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le infradito non sono più solo calzature da spiaggia