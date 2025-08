Le infiltrazioni al Centro Benelli Lavori finiti ma piove ancora | Ora la ditta sistemi tutto

Solo una decina di giorni fa l’amministrazione comunale aveva annunciato la fine dei lavori alla copertura del Centro direzionale Benelli. Ma sono bastate le prime forti piogge per far sì che l’acqua tornasse a fuoriuscire dalla copertura appena risistemata. E l’incubo per residenti e frequentatori della zona è tornato a materializzarsi in pochi minuti. Certo non è più la "cascata" d’acqua a cui avevamo assistito lo scorso autunno, che aveva poi portato anche al cedimento parziale di una trave della struttura. Episodio che aveva poi costretto l’amministrazione comunale ad intervenire per sistemare la copertura, stanziando risorse per 230mila euro del Fondo di riserva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

