Le inchieste sull’urbanistica hanno prodotto 4.500 famiglie senza casa Il pressing su Sala | Soluzione entro un mese

MILANO ā€“Ā Dopo un incontro durato poco meno di due ore con il sindaco Giuseppe Sala a Palazzo Marino, hanno strappato un tavolo istituzionale con Comune, Prefettura e, probabilmente, Regione Lombardia. Le ā€˜famiglie sospeseā€™ le stanno provando tutte ā€“ manifestazioni di piazza, incontri in Comune e in Procura ā€“ per farsi ascoltare e provare a trovare soluzioni ai loro enormi problemi: il Comitato ā€œFamiglie sospese, vite in attesaā€œ, costituito ufficialmente lo scorso febbraio, rappresenta una parte delle 4.500 famiglie ā€“ una stima del Comitato ā€“ che hanno acquistato case in immobili privati sequestrati o tramite progetti stoppati o congelati in varie zone di Milano a causa delle inchieste della Procura sui permessi edilizi rilasciati dal Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Ā© Ilgiorno.it - Le inchieste sullā€™urbanistica hanno prodotto 4.500 famiglie senza casa. Il pressing su Sala: ā€œSoluzione entro un meseā€

Il comitato famiglie sospese contro Sala: Ā«Serve un intervento del comuneĀ» - Ā«Non siamo aggiornati da palazzo Marino, ci aspettavamo un dialogo aperto, cosa che ancora non si ĆØ concretizzata, e di fatto siamo un poā€™ amareggiatiĀ» ha dichiarato Filippo Maria Borsellino, portavoce del comitato delle migliaia di persone con gli appartamenti sequestrati dalle inchieste sull'urbanistica milanese.

Inchiesta urbanistica Milano, Sala non si dimette. Famiglie Sospese: ā€œOra vogliamo risposte certe sulle nostre caseā€ - Terremoto urbanistica a Milano, il sindaco Sala non si dimette, lā€™assessore Tancredi invece sƬ. Famiglie Sospese: ā€œOra vogliamo risposteā€.

Cantieri sotto sequestro, le famiglie acquirenti hanno incontrato Sala - Un passo avanti per le ā€œfamiglie sospeseā€, che hanno comprato appartamenti nei cantieri sequestrati dalla procura di Milano nell'ambito delle inchieste sull'urbanistica.

? Urbanistica, trasparenza e fiducia: Milano a un bivio morale Tra cantieri bloccati, famiglie senza casa, gare pubbliche opache e inchieste giudiziarie, Milano torna a interrogarsi su una parola che sembrava dimenticata: etica pubblica. I nodi dellā€™urbanistica Vai su Facebook

