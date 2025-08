Le imprese in azione a Cesano Appalto del verde ora ci siamo Interventi suddivisi in due lotti

Parte con due mesi di ritardo dopo il ricorso di un’impresa, il nuovo maxi appalto per la manutenzione del verde pubblico che prevede una spesa di 4 milioni in 3 anni. I lavori di manutenzione e gestione del verde in cittĂ sono stati affidati questa settimana alle ditte vincitrici della gara. Un passaggio che era in programma ai primi di giugno, ma si è protratto sino a fine luglio per il ricorso di uno dei partecipanti all’appalto. Durante questo periodo l’amministrazione comunale ha affrontato l’emergenza attraverso un incarico temporaneo per la manutenzione del verde. L’appalto prevede una durata di tre anni, con facoltĂ di proroga di due anni da parte del Comune di Cesano Maderno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Š Ilgiorno.it - Le imprese in azione a Cesano. Appalto del verde, ora ci siamo. Interventi suddivisi in due lotti

NUOVO BANDO PROFIT 4.0: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e AGID lanciano un appalto innovativo per coinvolgere il settore privato nella cooperazione internazionale. Cos'è: "Misura Imprese Impatto - Bando Profit 4.0" è una procedu

