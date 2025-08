Le idee manicure per sentirsi subito al mare

C’è chi attende la bella stagione per sfoggiare il bikini comprato mesi fa, chi aspetta di provare la nuova fragranza fresca. Ma la verità è che c’è un altro modo per raccontare lo spirito della stagione: la nostra manicure. Le unghie estate 2025 si tingono di colori brillanti e sfumature vibranti, ispirate all’atmosfera suggestiva del mare. Via libera dunque alla sperimentazione, al colore e ai tocchi di luce che raccontano libertà . E se volessimo trasferire direttamente sulle dita l’ immagine liquida e magnetica del mare? I riflessi iridescenti, le conchiglie che vediamo a riva, le acque cristalline. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Le idee manicure per sentirsi subito al mare

