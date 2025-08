«Si basano su Google, viaggi e convinzioni personali sbotta una fonte che conosce il meccanismo -. I giudici smentiscono così la decisione tecnica di funzionari del ministero degli Esteri e la lista di paesi sicuri convalidata dal Parlamento. Secondo questo sistema allora nessun paese è sicuro, a parte San Marino, forse». Lo sfogo arriva da una fonte attendibile del Giornale e trova conferma in provvedimenti sui migranti che si basano sui resoconti delle Ong, documentari di al Jazeera o informazioni farlocche sulla pena di morte. Non a caso il comunicato di palazzo Chigi, che definisce sorprendente la sentenza della Corte Ue sul via libera alla magistratura all’affossamento dei paesi sicuri, sottolinea l’aspetto delle fonti utilizzate dai giudici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le fonti dei giudici anti trasferimenti? Report delle Ong e ricerche su Google