Le fake news che aiutano i terroristi

Gli aiuti piovono su Gaza in tonnellate di pacchi preparati in Europa, Egitto, Giordania. Witkoff visita e verifica che gli americani distribuiscono milioni di pasti. È una gara che non cambierĂ niente. Gaza resta all'opinione di Sinwar quando disse che aveva bisogno di un milione di vittime per accusare Israele di genocidio. Genocidio? Nel 1967 gli Asati erano 350mila ora sono 2,5 milioni, difficile immaginare che qui ci sia stato un genocidio. Anzi, Israele riponeva grandi speranza su Gaza quando la sgomberò di 9mila israeliani disperati perchĂŠ vivesse al suo fianco, da Stato palestinese. Si ritrovò un assedio continuo e migliaia di chilometri di gallerie, sponsor Qatar e Iran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Š Ilgiornale.it - Le fake news che aiutano i terroristi

"L'ordinanza che chiude le scuole a Messina per allerta meteo è una fake news", il sindaco smentisce il documento - Una bufala o una semplice goliardata per saltare un giorno di scuola? È stato immediatamente smascherato il goffo tentativo di spacciare per vera un'ordinanza sindacale firmata dal sindaco Federico Basile.

La foresta di Nottingham ha colpito “Fake News” sull’incidente di Marinakis-Nuno in aggiornamento su Awoniyi Injury - 2025-05-13 18:34:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Nottingham Forest ha respinto i rapporti su un apparente scontro tra il manager Nuno Espírito Santo e il proprietario del club Evangelos Marinakis come “notizie false” in un aggiornamento per quanto riguarda l’attaccante Taiwo Awoniyi.

Campi Flegrei, Bianco (Ingv): “Evitare panico, non fidarsi di santoni e fake news” - (LaPresse) – “Quello che stiamo registrando adesso è in linea con quello che osserviamo da febbraio, ovvero un’intensificazione del fenomeno bradisismico che due mesi fa ci ha portato a registrare l’evento di magnitudo maggiore.

Le fake news che aiutano i terroristi - Adesso mentre Israele si affanna a ripetere quanti aiuti abbia fornito, si deve ammettere che è vero: parole dell'Onu. Si legge su ilgiornale.it

L’intervista: “La Russia è una fucina di fake news, ma in Romania ... - L’intervista: “La Russia è una fucina di fake news, ma in Romania i social non ci aiutano” dalla nostra inviata Tonia Mastrobuoni (afp) ... Secondo repubblica.it