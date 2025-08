L’avvocata di Raoul Bova l’ex suocera Bernardini De Pace querela Fabrizio Corona | Audio modificato

Annamaria Bernardini De Pace, la legale di Raoul Bova, incaricata di occuparsi della separazione dell’ex genero – lei, infatti, è la mamma dell’ex moglie di Bova, Chiara Giordano – ha querelato Fabrizio Corona per diffamazione. Si aggiunge un nuovo tassello al cosiddetto caso Bova, cioè il flirt tra l’attore e la giovane influencer Martina Ceretti portato alla luce dalla diffusione di audio e messaggi privati da parte di Fabrizio Corona. E se l’attenzione, finora, sembrava essere tutta concentrata su Raoul Bova, il divorzio con RocĂ­o Muñoz Morales, il flirt con Martina Ceretti e la figura di Federico Monzino  ora ci sono nuovi risvolti che riguardano l’avvocata Bernardini De Pace e Fabrizio Corona. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - L’avvocata di Raoul Bova (l’ex suocera) Bernardini De Pace querela Fabrizio Corona: “Audio modificato”

Raoul bova e annamaria bernardini de pace: la verità sulla lettera dell'amante - analisi della vicenda legata a raoul bova, annamaria bernardini de pace e i fraintendimenti mediatici.

"Lo ha detto lei". Raoul Bova, la rivelazione di Bernardini De Pace. Vengono fuori cose bruttissime - Lo scandalo che ha travolto Raoul Bova continua a far parlare. Da settimane, l'attore è al centro di un caso mediatico per via di presunti tradimenti nei confronti della compagna Rocío Muñoz Morales.

"Scoppiata in lacrime". Raoul Bova, la rivelazione choc di Bernardini De Pace - Scandalo Raoul Bova: il gossip non si placa e le ultime rivelazioni sono destinate a far discutere a lungo.

Caso Bova, Bernardini De Pace querela Corona per diffamazione: «Insulti gratuiti e un falso audio contro di me»

Raoul Bova, l'ex suocera e legale Bernardini De Pace querela Fabrizio Corona: «Mi ha insultata e l'audio contro di me è falso»

Bernardini De Pace querela Corona: "Mi ha insultato. L'audio diffuso con la mia voce è modificato" - Corona ha accusato l'avvocata divorzista di difendere l'attore per vendicare la figlia Chiara Giordano, ex moglie di Bova e ha diffuso un audio a suo