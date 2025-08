Nuova puntata di Paper Boi, la rubrica bisettimanale di Tommaso Naccari che parla semi-seriamente di una cosa serissima: il rap. Una promessa che avevo fatto al me stesso del passato è che avrei guardato sempre avanti, che non sarei mai diventato un nostalgico, soprattutto per quel che riguarda la musica. Sì, sicuramente avrei avuto canzoni che mi avrebbero riportato a uno stato in cui mi sentivo felice, spensierato, in cui, di base, «stavo meglio», ma avrei abbracciato le novità del rap sempre e comunque, perché non volevo diventare come quelli che pensavano che la trap sarebbe durata due giorni e oggi ne tessono le lodi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - L’avresti mai detto che saremmo diventati nostalgici dei Migos?