Nei giorni scorsi un emendamento sui lavoratori tramite Agenzia, presentato e poi rimandato ad altro momento di discussione, ha dato origine a una narrazione di alcune aree dei partiti di opposizione, di taluni sindacati e di diversi giornali, lontana dal vero e che impone di rimettere in ordine le questioni prima di tutto per amore di verità. Lo scenario è ben diverso da quello rappresentato e conoscerlo avrebbe aiutato ad evitare reazioni puramente ideologiche che sacrificano il merito e, in questo caso, proprio la tutela dei lavoratori utilizzando impropriamente e strumentalmente la bandiera della lotta alla precarietà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lavoro in somministrazione: "Serve chiarezza normativa"

