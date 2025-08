Lavori in piazza Mazzini Così cambia la viabilità

UMBERTIDE – Un importante passo avanti verso il nuovo centro storico della città . A partire dall’8 agosto, entreranno in vigore nuove misure di viabilità in concomitanza con l’avanzamento dei lavori di riqualificazione di piazza Mazzini. Tra i principali cambiamenti, è prevista l’apertura di un senso unico in via Bremizia, sulla nuova sede stradale pavimentata, che condurrà al senso rotatorio istituito tra via Vittorio Veneto e via Roma. Tale tratto, limitrofo alla Collegiata, sarà percorribile esclusivamente da veicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate. Le auto provenienti da Montone e dalle Fontanelle, giunte all’altezza di piazza Mazzini, dovranno obbligatoriamente seguire il nuovo senso rotatorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori in piazza Mazzini. Così cambia la viabilitÃ

In questa notizia si parla di: lavori - piazza - mazzini - viabilitÃ

Inaugura la nuova piazza San Domenico di Guzman dopo 400mila euro di lavori - La Spezia, 12 maggio 2025 – Inaugurata questa mattina dal sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, la nuova piazza San Domenico di Guzman, alla presenza dell’assessore regionale all’Urbanistica e alla Rigenerazione Urbana Marco Scajola e dell’assessore comunale ai Lavori pubblici Pietro Antonio Cimino.

Lavori in piazza Garibaldi, Ginefra (Teti): "Poca chiarezza su gestione dei parcheggi eliminati e spostamento del mercato" - La notizia dell’avvio dei lavori di riqualificazione in piazza Garibaldi a Chieti dove, con i fondi del Pnrr saranno realizzati parcheggio interrato da 200 posti e un parco urbano in superifice, sta destando perplessità e preoccupazione tra i residenti e gli esercenti della zona.

Piazza della Libertà , iniziati i lavori di manutenzione ai giunti - Sono in corso, in Piazza della Libertà , i lavori di manutenzione ai giunti di dilatazione, che devono assorbire le dilatazioni termiche, dato che l’area per la sua dimensione ha un alto grado di dilatazione termica.

Bastia Umbria, lavori in piazza Mazzini: cambia la viabilità in centro storico Vai su X

Area Duomo: da mercoledì 16 luglio cambia la viabilità del centro di Bondeno. La zona Duomo sarà chiusa al traffico veicolare per consentire i lavori di miglioria. Consentito il passaggio pedonale. Le attività commerciali saranno sempre raggiungibili a piedi. Vai su Facebook

MODIFICA DELLA VIABILITÀ PER AVANZAMENTO DEI LAVORI IN PIAZZA MAZZINI; Lavori in piazza Mazzini. Così cambia la viabilità ; Viabilità modificata per i lavori in corso a Piazza Mazzini.