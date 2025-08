L’autogol di Trump che può far aumentare il deficit commerciale

Nell'ordine esecutivo di venerdì 1 agosto, con cui ha lanciato una nuova raffica di dazi, Donald Trump ha ribadito che il deficit commerciale.

Il deficit (gemello) del modello Trump - Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, quello che ha il compito di rassicurare i mercati, ha spiegato così il senso della nuova riforma fiscale dell’Amministrazione Trump: “Al Co.

Trump annuncia dazi del 50% a UE dal 1° giugno, il tycoon: "Discussioni con loro non porteranno a nulla, causano deficit di oltre 250mld$" - Il tycoon: "L'UE è stata creata con lo scopo principale di trarre vantaggio dagli Stati Uniti", e annuncia nuove tariffe Donald Trump ha annunciato nuovi dazi per l'Unione Europea.

Svizzera, altro che accordo: Trump aumenta i dazi al 39% - Il Consiglio federale: «C'è grande rammarico, ma continueremo a trattare». Come scrive tio.ch

I dazi di Trump affossano le Borse, 15% per l'Ue - A tre mesi dal Liberation Day, Donald Trump affossa nuovamente le Borse fissando con un ordine esecutivo una raffica di dazi dal 15% al 50% per oltre 90 Paesi, confermando sostanzialmente l'accordo co ... Segnala ansa.it