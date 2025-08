L' auto si ribalta dopo un tamponamento sull' a28 | ferito un 67enne

Un 67enne è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale sull'A28. È successo venerdì 1 agosto alle 13 tra Azzano Decimo e Fiume Veneto. Immediati i soccorsi. Stando alle ricostruzioni delle forze dell'ordine si è verificato un tamponamento in direzione di Portogruaro. Da quando si apprende. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: tamponamento - ferito - 67enne - auto

