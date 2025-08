"Ci rapportiamo con le Cucine popolari allo stesso modo che con le associazioni del terzo settore, di ogni provenienza ideologica". Il sindaco Enzo Lattuca si incunea nel caso delle Cucine popolari scatenatosi in consiglio comunale con Fratelli d’Italia che le ha accusate di perseguire finalitĂ elettorali, di cui ha beneficiato l’assessora Elena Baredi (Pd), tra le fondatrici, la quale ha ottenuto ampi consensi alle comunali. Sindaco Lattuca, il capogruppo di FdI Casali afferma che vigilerĂ sulle pratiche della nuova sede delle Cucine popolari dal 2027 nei locali del Comune in via Gramsci, condivisi con Hobby Terza EtĂ . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lattuca difende le Cucine popolari: "Nessun favoritismo della giunta. L’opposizione solleva polveroni"