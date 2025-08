L’arte del biglietto da visita

Quante volte avete ricevuto un biglietto da visita per poi riporlo distrattamente nella vostra tasca, dimenticandovene magari poco dopo? E invece c’è chi dei biglietti da visita ne fa una vera e propria arte della cartotecnica, specchio dell’immagine e delle caratteristiche di un individuo intero. A due passi dalla celebre Fontana di Trevi, l’Antica Stamperia Trevi persegue da secoli questo obiettivo: fondata nel 1780 è ora la stamperia piĂą antica d’Europa e da oltre 240 anni, nello stesso luogo, è sopravvissuta alle trasformazioni del tempo, al susseguirsi di Re, Papi e Presidenti della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L’arte del biglietto da visita

In questa notizia si parla di: visita - arte - biglietto - trevi

Visita e degustazioni: “Storie di donne, arte e vino” a Palazzo della Ragione - In programma sabato 7 giugno, ore 16.30, "Fior d’Arancio Colli Euganei DOCG e Padova Urbs Picta al Femminile", la visita guidata al Palazzo della Ragione di Padova e Degustazione Vini Fior d’Arancio Colli Euganei DOCG con abbinamenti gourmet c/o Balobino Padova.

L'arte si tocca: visita tattile per non vedenti e ipovedenti alla Galleria d'Arte Moderna - Nell'ambito delle iniziative di "Palermo Capitale Italiana del Volontariato 2025", la Galleria d'Arte Moderna "Empedocle Restivo" ospiterà giovedì 29 maggio dalle ore 10 alle 11:30 una speciale visita tattile dedicata a persone non vedenti e ipovedenti, confermando il proprio impegno verso.

Weekend di Fiera a Casa Bruschi con visita guidata Tracce d’Italia: Arte e Memoria - Arezzo, 29 maggio 2025 – La Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, in occasione della Fiera Antiquaria e delle due giornate di ingresso gratuito propone Tracce d’Italia: Arte e Memoria: un percorso di visita speciale con un itinerario pensato per celebrare i valori della Repubblica Italiana attraverso le collezioni del celebre antiquario e intellettuale aretino.

Torna a Verona la Rassegna Presepi dal Mondo 2025, dove ogni scena racconta il Natale. Un tuffo nella tradizione tra arte, luci e atmosfere incantate! Dal 16 novembre al 18 gennaio 2026 Palazzo del Capitanio, a due passi da Piazza Erbe e Piazza Vai su Facebook

Fontana di Trevi a pagamento? Idea folle, poco pratica, e provocherebbe fenomeni negativi; Roma, riapre la Fontana di Trevi: nuove regole di accesso; Fontana di Trevi: accesso contingentato e biglietto.

L'arte del biglietto da visita - La qualità della cartotecnica nell'Antica Stamperia Trevi mostra quanta maestria si possa racchiudere dietro un foglio di carta ... Come scrive ilfoglio.it

Visita a pagamento su prenotazione e con biglietto per Fontana di Trevi ... - L'idea l'ha lanciata l'assessore al Turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato, nel corso di un'intervista ... Riporta fanpage.it