Larcianese Il sogno Eccellenza ora è realtà

Mancava solo l’ufficialità, arrivata con una chiamata dalla Lnd Toscana proprio ieri: la Larcianese torna in Eccellenza. Ripescaggio ufficiale per il sodalizio violache nell’organico della Toscana prenderà il posto del Gavorrano Follonica, ripescato in Serie D. Per la Larcianese questo diritto è maturato dal fatto di avere giocato la finale dei playoff persa contro il San Giuliano, un ko che ha permesso ai viola di occupare il primo posto della speciale graduatoria dei ripescaggi dalla Promozione in Eccellenza. Una novità quella del salto di categoria attesa con entusiasmo e trepidazione dalla dirigenza e dai tifosi viola che orano possono festeggiare: dopo sette anni la Larcianese torna nella categoria regina, prendendosi il trono del calcio dilettantistico della Valdinievole. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Larcianese Il sogno Eccellenza ora è realtà

In questa notizia si parla di: larcianese - eccellenza - sogno - realtà

Promozione: Semifinali Play Off per l'Eccellenza con Larcianese e Fiesole - In Promozione, oggi alle ore 16, sono in programma le semifinali degli spareggi play off fra le seconde classificate dei tre gironi: Larcianese (girone A), Atletico Maremma (girone B), Fiesole (girone C), più il San Giuliano vincitore della Coppa Italia.

Pontremolese Ko al Lunezia, il sogno Eccellenza è finito; Larcianese Il sogno Eccellenza ora è realtà.