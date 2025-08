Ore 16 amichevole a Castelraimondo tra Ancona e Portuali, un derby che più derby non si può per accendere la luce sui dorici – soprattutto quelli di Agenore Maurizi – in vista della partenza del campionato. Un’occasione, per lo staff tecnico, per vedere all’opera la squadra dopo due settimane di ritiro a Sefro, per capire a che punto è la preparazione, cosa c’è ancora da fare, quali sono gli obiettivi raggiunti e quali quelli da raggiungere. Il tutto davanti alla tifoseria, un test nel test. Già , perché a Castelraimondo oggi arriveranno anche i sostenitori dorici, soprattutto quelli della Curva Nord, i più caldi e appassionati, quelli che hanno sempre seguito la squadra in trasferta, ma anche quelli che sono in aperta contestazione con la proprietà e che arriveranno numerosi ad assistere all’amichevole, "per la maglia, per i nostri colori" come recita lo slogan della Nord su Facebook. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'Ancona pronta a scoprire le carte. Coi Portuali arrivano anche i tifosi