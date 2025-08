¬†Dopo lo scoop del Tempo sulla presenza di Suleiman Hijazi alla Camera durante l'evento organizzato dal M5S in cui Francesca Albanese ha esposto il suo rapporto ¬ęDall'economia dell'occupazione all'economia di genocidio¬Ľ, ecco che Hijazi ha deciso di querelarci: ¬ęQuesta √® la prima pagina di Libero e questa √® quella del Tempo. Suleiman Hijazi, attivista palestinese, √® stato colpito da articoli degni di una rappresaglia mediatica solo per il fatto che √® dalla parte dei palestinesi ed √® stato utile per colpire Francesca Albanese. Viene accusato di menzogne per cui chiameremo i due giornali e gli autori dei due articoli a rispondere davanti ai giudici per diffamazione¬Ľ. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'"amico" di Hamas minaccia di querelarci. Ma Il Tempo non molla