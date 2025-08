L' agenda della famiglia reale spagnola | l' atteso arrivo della regina Sofía a Palma e il possibile debutto delle nipoti Leonor e Sofía

Re Felipe e la Regina Letizia sono già a Marivent con le loro figlie. Manca solo la regina Sofía, che dovrebbe accompagnarli lunedì per uno dei loro eventi a palazzo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - L'agenda della famiglia reale spagnola: l'atteso arrivo della regina Sofía a Palma e il possibile debutto delle nipoti Leonor e Sofía

Sofia Goggia, via i vestiti: la regina delle nevi incanta il web - Pazzesca Sofia Goggia: la sciatrice alpina, almeno per una volta, ha deciso di accontentare i follower e di regalare loro uno scatto diverso e molto sexy.

Il libro sulla regina Maria Sofia presentato alla Reggia - Giovedì 22 maggio, alle ore 17.30, presso la Sala degli Incontri d'arte della Reggia di Caserta si terrà la presentazione del libro "Niente è perduto - Maria Sofia Wittelsbach" di Nadia Verdile, Pacini Fazzi Editore.

L'Infanta Sofia si laurea in Galles con il re Felipe e la regina Letizia al seguito - In rosso come la madre, la Regina Letizia, e sorridente. Ecco le foto della laurea della Principessa Sofia all'UWC Atlantic College, dove si diplomò due anni fa la principessa Leonor

