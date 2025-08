Laboratorio della droga scoperto dalla squadra mobile di Milano nel Piacentino | sequestrati 2 chili di coca

Un laboratorio per preparare sostanze stupefacenti, in particolare tagliare cocaina, per poi rivenderla sul mercato per aumentare il giro di affari, è stato scoperto e sequestrato nel Piacentino e tre uomini di origini albanesi di 37, 38 e 39 anni sono stati arrestati per detenzione di droga ai fini di spaccio. Le indagini, coordinate dalla Procura di Piacenza e condotte dalla Polizia di Stato nell'ambito di un'attivitĂ investigativa finalizzata alla repressione del traffico di stupefacenti, hanno portato a un blitz martedì scorso a Pontenure (Piacenza). L'arresto dei tre e il sequestro di 2 chili di cocaina è l'esito dell'approfondimento di movimenti sospetti segnalati nei pressi di una cascina nel comune sulla via Emilia dove i tre si recavano periodicamente per tagliare la cocaina pura con acidi e polveri, per poi venderla e ottenere un maggiore guadagno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Laboratorio della droga scoperto dalla squadra mobile di Milano nel Piacentino: sequestrati 2 chili di coca

