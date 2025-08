Il telefono squilla, la signora – 90enne – alza la cornetta e risponde. Dall’altro capo c’è ‘l’avvocato Molinari’, che le dice: "Signora, sua figlia Martina (nome di fantasia) ha investito un ragazzo di 16 anni ed è in stato di fermo. Con un pagamento immediato può ‘sistemare tutto’ grazie a certe conoscenze. Lo faccia, così eviterà il carcere a sua figlia". È una storia già sentita, già vista, eppure le truffe telefoniche continuano a mietere ogni anno migliaia di vittime – soprattutto anziani, fragili e soli. In questo caso, il fatto è successo nel Ravennate, pochi giorni fa. I truffatori sapevano dove si trovava la figlia, il suo nome e la via di casa della 90enne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La truffa è servita. Ragazza di Marina raggirata su Internet. Due denunciati