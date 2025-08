La Ternana va verso la penalizzazione Salta l’amichevole di oggi con il Benevento

La penalizzazione appare inevitabile. E c'è anche da chiedersi di quale entità sarà . La speranza è che i punti non siano più di due, sulla falsariga di quanto accadde la scorsa stagione. Una tenue speranza di poter adempiere alla scadenza federale si era manifestata nel tardo pomeriggio di ieri, ma alla fine la corsa contro il tempo degli ultimi giorni non ha dato l'esito sperato. E' stato così più complicato del previsto giungere a una soluzione in extremis, tramite la collaborazione degli stessi calciatori e la cessione di alcuni di essi, nell'ottica di una soluzione volta a ridurre il peso delle somme che la società doveva versare per ottemperare alla scadenza federale.

Ternana, confronto ‘diretto’ tra Stefano Bandecchi e Stefano D’Alessandro: una settimana per evitare la penalizzazione - Una settimana per evitare la penalizzazione in graduatoria. Il sindaco Stefano Bandecchi ed il presidente della Ternana Stefano D’Alessandro si sono incontrati stamattina, martedì 24 giugno, a Roma.

Ternana, evitare l’estromissione al campionato: interlocuzioni e penalizzazione sullo sfondo - Un lavoro sinergico per evitare l’estromissione al campionato della Ternana. Il sindaco Stefano Bandecchi e l’assessore allo sport Marco Schenardi stanno lavorando per evitare lo scenario più nefasto.

Ternana al bivio, sopravvivere o morire. Il rischio penalizzazione è dietro l’angolo - Si prospetta il male “minore“, vedi penalizzazione. L’ennesima coltellata per i tifosi, ma con l’aria che tira sarebbe già molto evitare il fallimento.

