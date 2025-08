La Cassazione ha definitivamente respinto il ricorso presentato dalla società Al Monte contro il Comune di Cesena nella vicenda del ristorante ‘ I Gessi ’, confermando le pronunce dei giudici di merito che avevano escluso il diritto della società al risarcimento per lucro cessante derivante dalla mancata esecuzione di un contratto preliminare di affitto d’azienda a una terza società . I danni richiesti ammontavano a 1,4 milioni di euro, da aggiungersi quindi ai 1,16 milioni (più spese) già stabiliti a carico del Comune come risarcimento dopo l’annullamento del contratto del 2002 per la gestione del ristorante, quando emerse che all’edificio di proprietà pubblica mancavano in realtà i requisiti per ottenere le autorizzazioni all’attività di ristorazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La telenovela dei 'Gessi'. Richiesta danni respinta