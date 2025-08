La strage di Bologna | Il mio bus pieno di cadaveri la folla chinava la testa

Bologna, 2 agosto 2025 – “Mi ricordo tutto, il dolore e la tragedia non si cancellano. Ma ho due immagini che mi sono rimaste impresse. La prima, le ali di persone ai lati delle strade mentre guidavo il bus numero 37: abbassavano la testa in segno di rispetto o facevano un ultimo gesto di saluto, consapevoli del carico di cadaveri a bordo. La seconda: quel ragazzo, all’ingresso della camera mortuaria, rannicchiato sotto un albero con la testa fra le mani. Solo pochi mesi fa ho scoperto chi fosse. Si trattava di Giuseppe Seminara, che perse il fratello Salvatore nell’esplosione. Lui si salvò solo perchĂ© il treno su cui viaggiava arrivò in ritardo”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La strage di Bologna: “Il mio bus pieno di cadaveri, la folla chinava la testa”

Strage di Bologna, definitivo l'ergastolo per Bellini - Ansa.it - Con la conferma da parte della Cassazione dell'ergastolo per Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale, si chiude la partita giudiziaria sugli esecutori materiali della strage di ... Lo riporta ansa.it