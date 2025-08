La strage del 2 agosto a Bologna spiegata a chi nel 1980 non era ancora nato

Sono trascorsi 45 anni e ci sono intere generazioni che non ricordano quel giorno che ha cambiato per sempre la storia della cittĂ . Ma la memoria è uno strumento potente che si può anche trasmettere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La strage del 2 agosto a Bologna spiegata a chi nel 1980 non era ancora nato

In questa notizia si parla di: strage - agosto - bologna - spiegata

Strage 2 agosto Bologna, ergastolo definitivo per Paolo Bellini - Bologna, 1 luglio 2025 – Strage del 2 agosto: è definitiva la condanna all'ergastolo per Paolo Bellini.

“Ora indagare sui collegamenti con l’omicidio Mattarella”, il presidente dell’associazione 2 agosto sulla sentenza Bellini-strage di Bologna - “Si è chiuso un cerchio – dice al FattoQuotidiano.it Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione 2 agosto – Adesso c’è un quadro completo, di quello che era un retroscena delle varie stragi.

Strage di Bologna, la ministra Bernini presente alle commemorazioni del 2 agosto - Bologna, 21 luglio 2025 — Sarà Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della Ricerca, a rappresentare il Governo Meloni alle celebrazioni del 45esimo anniversario della strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna.

La strage del 2 agosto a Bologna spiegata a chi nel 1980 non era ancora nato; La strage di Bologna; La strage di piazza Fontana spiegata a chi il 12 dicembre 1969 non era nato: la bomba, le vittime, la strategia della tensione. «Una nube di polvere e sangue».

La strage alla stazione: “A Bologna nascerà il parco della Memoria” - L’annuncio del sindaco oggi dal palco in stazione. bologna.repubblica.it scrive

Strage di Bologna, 2 agosto: la commemorazione di oggi in diretta - La giornata in ricordo delle 85 vittime e degli oltre 200 feriti: in rappresentanza del governo la ministra dell’Università Anna Maria Bernini. Da corrieredibologna.corriere.it