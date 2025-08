La strage alla stazione 45 anni dopo Una piazza intitolata a Sergio Secci

Alla vigilia del 45° anniversario della strage del 2 agosto 1980 dove persero la vita 85 persone e i feriti furono più di 200, a Borgo Panigale, nel giardino Bertoli che ospita i Teatri di Vita, è stata intitolata la piazzetta a Sergio Secci. Laureato al Dams e studioso di teatro, figlio del primo presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime della stazione, il fondatore Torquato Secci, che perse la vita in quella tragica giornata. Una targa che fa parte del percorso d’intitolazione di cammini, strade, sentieri all’interno dei parchi cittadini per ognuna delle 85 vittime, perché "vogliamo che la memoria sia impegno civile e venga tramandata di generazione in generazione", spiega il sindaco Matteo Lepore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La strage alla stazione, 45 anni dopo. Una piazza intitolata a Sergio Secci

In questa notizia si parla di: secci - strage - stazione - intitolata

Strage 2 agosto, piazzetta Sergio Secci a Borgo Panigale e una casa della ‘memoria’ per non dimenticare - Bologna, 1 agosto 2025 – Alla vigilia del 45° anniversario della strage del 2 agosto 1980 dover persero la vita 85 persone e i feriti furono più di 200, a Borgo Panigale, nel giardino che ospita i Teatri di Vita, è stata intitolata la piazzetta a Sergio Secci, giovane studente del Dams, figlio del presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime della stazione, il fondatore Torquato Secci.

La strage alla stazione, 45 anni dopo. Una piazza intitolata a Sergio Secci; Strage 2 Agosto, intitolata a Sergio Secci un’area all’interno del parco Pierangelo Bertoli; Terni, a Bologna il primo agosto l'intitolazione di una piazzetta a Sergio Secci, morto nella strage della stazione nel 1980.

Strage 2 agosto, piazzetta Sergio Secci a Borgo Panigale e una casa della ‘memoria’ per non dimenticare - Alla vigilia del 45° anniversario della bomba alla stazione, la targa per il giovane studente del Dams figlio del fondatore dell’associazione familiari delle vittime. Come scrive msn.com

L’Accademia racconta la Strage. Un ’altro’ bus 37 torna in stazione - – Quarantacinque anni dopo, ecco un gruppo di giovani ventenni, Elisa, Benedetta, Luca e Fernando del corso fumetto e illustrazione dell’Accademia di Belle Arti, nella hall dell’alta velocità della St ... Segnala informazione.it