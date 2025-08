La strage 45 anni dopo | La peggiore che abbia mai colpito l' Italia Il male assoluto

Con un percorso modificato, il corteo in ricordo della strage alla stazione di Bologna è molto partecipato. 45 anni dopo, l'associazione dei parenti delle vittime ha un nuovo presidente, Paolo Lambertini, figlio di Mirella Fornasari, morta a 36 anni il 2 agosto del 1980, insieme ad altre 84. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: anni - strage - peggiore - abbia

Strage di Monreale, fermato un altro ragazzo di 19 anni. Gli accusati salgono a tre - Si chiama Mattias Conti, ad incastrarlo sarebbe stata una foto postata sui social dalla fidanzata di una delle vittime

Paolo Borsellino, 33 anni dalla strage di via D’Amelio. Mattarella: "Un segno indelebile". Meloni: "Il suo esempio continua a vivere" - Il 33° anniversario della strage di via D’Amelio, dove persero la vita il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta.

Terzo arresto per la strage di Monreale: fermato Mattias Conti, 19 anni - Terzo fermo per la strage di Monreale: a finire in manette, con l'accusa di concorso in strage, su disposizione della procura di Palermo coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia, è Mattias Conti, 19 anni, come gli altri due arrestati, originario del quartiere Zen.

Respingiamo le vili intimidazioni avanzate dal ministero degli Esteri russo con liste di proscrizione degne della peggiore tradizione autoritaria e antidemocratica. La solidarietĂ mia e del Movimento 5 Stelle ai ministri Tajani e Crosetto, il cui nome compare tra l Vai su Facebook

Sparatoria in una scuola in Svezia, le vittime a Örebro sono 10. Morto anche l’aggressore; Svezia, sparatoria di massa: il killer potrebbe essere un ex studente; Cuffie sulle orecchie, poligono e tanto odio: così Artur A. ha preparato la strage a Graz.

Strage Bologna: Bolognesi, 'oggi sappiamo chi è stato' - La strage del 2 agosto 1980, già ideata nel febbraio 1979, fu concepita e finanziata dai vertici della famigerata loggia massonica P2, protetta dai vertici dei Servizi Segreti italiani iscritti alla ... Scrive msn.com

Strage di Bologna: verità scomode a 45 anni dall'attentato - La verità sulla strage di Bologna è più complessa di quanto si pensi: analisi e rivelazioni sulle recenti sentenze. Secondo notizie.it