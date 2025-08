La strage 45 anni dopo | I terroristi non sapevano com' è fatta questa terra

Con un percorso modificato, anche dopo 45 anni, il corteo in ricordo della strage alla stazione di Bologna è molto partecipato. L'associazione dei parenti delle vittime ha un nuovo presidente, Paolo Lambertini, figlio di Mirella Fornasari, morta a 36 anni il 2 agosto del 1980, insieme ad altre 84. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Strage di Monreale, fermato un altro ragazzo di 19 anni. Gli accusati salgono a tre - Si chiama Mattias Conti, ad incastrarlo sarebbe stata una foto postata sui social dalla fidanzata di una delle vittime

Paolo Borsellino, 33 anni dalla strage di via D’Amelio. Mattarella: "Un segno indelebile". Meloni: "Il suo esempio continua a vivere" - Il 33° anniversario della strage di via D’Amelio, dove persero la vita il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta.

Terzo arresto per la strage di Monreale: fermato Mattias Conti, 19 anni - Terzo fermo per la strage di Monreale: a finire in manette, con l'accusa di concorso in strage, su disposizione della procura di Palermo coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia, è Mattias Conti, 19 anni, come gli altri due arrestati, originario del quartiere Zen.

La strage di Bologna si poteva evitare: i servizi sapevano, ma non hanno fermato i terroristi neri; Miss Italia torna in Rai. Il purgatorio è finito e l'ipocrisia anche; Loggia P2, servizi segreti, terrorismo neofascista. Cosa sappiamo della strage di Bologna.

Strage Bologna: Bolognesi, 'oggi sappiamo chi è stato' - La strage del 2 agosto 1980, già ideata nel febbraio 1979, fu concepita e finanziata dai vertici della famigerata loggia massonica P2, protetta dai vertici dei Servizi Segreti italiani iscritti alla ... msn.com scrive

Strage di Bologna, 45 anni dall’attentato in stazione: cosa è successo, le indagini e le condanne - Quarantacinque anni fa, il 2 agosto 1980 alle 10:25, nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione Centrale di Bologna affollata di ... Lo riporta msn.com