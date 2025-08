la storia si arricchisce edificio medievale scoperto a castelseprio

Non finiscono di stupire gli scavi nel parco archeologico di Castelseprio, dal 2011 Patrimonio Unesco, tra i luoghi più importanti per la presenza in Italia dei Longobardi. Novità arrivano dai lavori che si sono conclusi nei giorni scorsi e che hanno portato alla luce i resti di un edificio che consentono di collocare più indietro nel tempo le origini dell’insediamento, fino ad oggi mai del tutto chiarite. L’abitato di Castelseprio, importante capoluogo del Seprio nell’Alto Medioevo, fu distrutto nel 1287 durante la guerra tra Visconti e Della Torre, ma aveva raggiunto il suo massimo splendore sotto i Longobardi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

