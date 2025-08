La storia del blues Lou Marini sul palco del festival di Soiano

Una leggenda vivente con una delle band blues piĂą longeve e rinomate del panorama nazionale. Una serata di grande musica quella che inonderĂ il castello di Soiano del Lago questa sera, per la terza e ultima data della 18esima edizione del Soiano Blues Festival. Alle 21 sul palco del festival, torna infatti la Treves Blues Band con un ospite d’eccezione, Lou Marini, il saxofonista dei Blues Brothers. Fondata nel 1974 dall’armonicista milanese Fabio Treves, la TBB ha superato in mezzo secolo di vita cambiamenti epocali di mode e costumi, sorretta da un instancabile desiderio di far conoscere la bellezza e l’unicitĂ della musica blues. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La storia del blues. Lou Marini sul palco del festival di Soiano

