La storia Colpo Zeta Milano arriva Hubner Tatanka in panchina dopo 11 anni

Undici anni dopo l’ultima avventura da allenatore, Dario Hubner torna a sedersi su una panchina. Il celebre “Tatanka“, ex attaccante e capocannoniere con il Piacenza della Serie A 20012002, è il nuovo allenatore della Zeta Milano, squadra che da settembre militerà nella Seconda Categoria lombarda. Una scelta a sorpresa dunque per Hubner, ma fino ad un certo punto. Il club lombardo - nato un anno fa su idea del content creator Antonio Pellegrino (in arte Zw Jackson) e composto quasi esclusivamente da giocatori attivi nel settore dei social network - è protagonista di un progetto sempre più ambizioso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La storia. Colpo Zeta Milano, arriva Hubner “Tatanka“ in panchina dopo 11 anni

