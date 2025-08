La spazzatura a Palermo? Fatevi un viaggio ad Alghero scoprirete come si fa a non avere immondizia per strada

Appena tornato da Alghero, Sardegna, il lungo mare e il centro fornisce questi eleganti box in legno, con addirittura i fiori, nei quali gli esercenti e gli stabilimenti balneari, differnziano la spazzatura con all'interno vetro, plastica, indifferenziata, chiaramente sono chiusi con catenacci. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: spazzatura - alghero - palermo - fatevi

La spazzatura a Palermo? "Fatevi un viaggio ad Alghero, scoprirete come si fa a non avere immondizia per strada" - Appena tornato da Alghero, Sardegna, il lungo mare e il centro fornisce questi eleganti box in legno, con addirittura i fiori, nei quali gli esercenti e gli stabilimenti balneari, differnziano la spaz ... Scrive palermotoday.it

Rifiuti: Palermo, incendiati nella notte cumuli di spazzatura - Ancora una notte di fuoco a Palermo dove sono stati incendiati cumuli di spazzatura in alcuni rioni. Secondo ilsecoloxix.it